У МЗС Росії заявили про загрозу прямого конфлікту між ядерними державами

На конференції ООН представник Росії заявив, що обстановка у сфері стратегічної стабільності у світі стрімко погіршується і не виключив конфлікту із застосуванням ядерної зброї.

У вівторок, 2 серпня, на конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в ООН представник МЗС РФ заявив, що “проти Росії розв'язана гібридна військова кампанія, яка може вилитися у прямий конфлікт між ядерними державами”.

Тези із його виступу цитують російські ЗМІ.

Російський дипломат зауважив, що обстановка у сфері стратегічної стабільності у світі стрімко погіршується, традиційно звинувативши в цьому країни Заходу.

Не виключаючи виникнення конфлікту між ядерними державами, представник зовнішньополітичного відомства РФ водночас наголосив, що у ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана.

Представник РФ також закликав відновити дію ядерної угоди, підписаної у Відні 14 липня 2015 між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, яким Кремль погрожує після повномасштабного вторгнення до України.

Що такое тактична ядерна зброя та як вона працює

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