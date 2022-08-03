У МЗС Росії заявили про загрозу прямого конфлікту між ядерними державами

На конференції ООН представник Росії заявив, що обстановка у сфері стратегічної стабільності у світі стрімко погіршується і не виключив конфлікту із застосуванням ядерної зброї.
У вівторок, 2 серпня, на конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в ООН представник МЗС РФ заявив, що “проти Росії розв'язана гібридна військова кампанія, яка може вилитися у прямий конфлікт між ядерними державами”.
Тези із його виступу цитують російські ЗМІ.
Російський дипломат зауважив, що обстановка у сфері стратегічної стабільності у світі стрімко погіршується, традиційно звинувативши в цьому країни Заходу.
Не виключаючи виникнення конфлікту між ядерними державами, представник зовнішньополітичного відомства РФ водночас наголосив, що у ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана.
Представник РФ також закликав відновити дію ядерної угоди, підписаної у Відні 14 липня 2015 між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.
Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, яким Кремль погрожує після повномасштабного вторгнення до України.
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