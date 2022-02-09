У МЗС Росії звинуватили Білий дім у спробі “зруйнувати” мирний процес на Донбасі

У МЗС Росії звинуватили Білий дім у спробі “зруйнувати” мирний процес на Донбасі

Марія Захарова істерично відреагувала на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про Мінські домовленості.

Офіційна речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що перегляд Мінських угод, який пропонують США, може призвести до руйнування мирного процесу на Донбасі.

Про це вона заявила в середу, 9 лютого, в ефірі телеканалу " Росія-24 ".

Представниця російського зовнішньополітичного відомства звернула увагу на недавню заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що "Мінські домовленості можуть бути виконані, лише якщо буде знайдено їхню належну черговість".

"Дивно те, що в США намагаються знайти черговість у документі, де прописана вся послідовність кроків усіх сторін. Подібні висловлювання , а особливо їх синхронність, говорять про одне – США виступають за перегляд [мінського] комплексу заходів. Це може призвести до руйнування мирного процесу", – заявила Захарова.

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Як відомо, Мінські угоди передбачають не лише припинення вогню, відведення озброєнь, амністію та відновлення економічних зв'язків із тимчасово окупованими територіями Донбасу, але й закріплення в Конституції України особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей. Київ натомість вимагає передати під контроль України ділянку кордону з Росією на Донеччині до виконання політичної частини угод.

Нагадаємо, офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтвердив, що в четвер, 10 лютого, в Берліні відбудеться зустріч представників країн "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на сході України.

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