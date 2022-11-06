У МЗС Румунії відповіли на брехливі звинувачення Путіна щодо територіальних претензій до України

Румунія підтвердила свою тверду підтримку територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та нагадала Кремлю про загарбницьку війну, яку веде РФ.

З нагоди російського “Дня народної єдності” президент РФ Володимир Путін звинуватив Польщу та Румунію в прагненні “повернути” території України, які після Другої світової війни “відібрав у них Сталін”.

Як повідомляє News.ro, в суботу, 5 листопада, МЗС Румунії прокоментувало ці звинувачення.

Видання нагадало, що господар Кремля під час свого виступу висловив твердження про “ідею поглинання України”, яка начебто досі існує в її західних сусідів, зокрема Польщі та Румунії.

“Йдеться про повернення тих територій, які були відібрані у Польщі, ми повинні визнати, що вони були відібрані Сталіним після Другої світової війни. Були відібрані великі території в Румунії, в Угорщини”, - цитують Путіна у виданні.

У коментарі з цього приводу в румунському зовнішньополітичному відомстві заявили, що “Румунія підтверджує свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

“Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені президентом Російської Федерації у промові з нагоди Дня національної єдності, які неправдиво навіюють думку про територіальні претензії Румунії до України. МЗС наголошує, що загарбницька війна, розпочата Росією 24 лютого, є серйозним і брутальним порушенням принципів міжнародного права, у тому числі суверенітету та територіальної цілісності України", - повідомили в румунському МЗС.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Румунії подав у відставку на тлі критики його проросійських заяв щодо України.

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