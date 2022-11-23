У МЗС Туреччини розповіли, як в Україні може закінчитися війна: "Не варто втрачати надії"

У Туреччині вважають, що війна може тривати десятиліттями.

Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів.

Про це пише турецьке видання "Анадолу".

Чавушоглу пояснив, що зараз ситуація в Україні відрізняється від тої, яка була на початку війни. Проте у Туреччині заявили, що не варто втрачати надії, що війна закінчиться за столом переговорів.

Чавушоглу вважає, що якщо не будуть мирні переговори, то "війна може затягнутись на десятиліття".

Роль Туреччини у війні проти України

Турецька сторона від початку повномасштабного вторгнення засудила Росію за агресію та закликала почати переговори. У Стамбулі також відбувались перемовини між українською та російською сторонами.

Президент Туреччини наголосив, що застосування ядерної зброї може призвести до нової світової війни, тому потрібно цього не допустити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Туреччина не займає нейтральну позицію у війні, яку Росія 24 лютого розпочала проти України. За його словами, Київ ставиться з розумінням до зовнішньої політики Анкари.

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