У МЗС України сказали, чому сприятиме зведення нанівець російської присутності у Сирії

Йдеться про стабільність не лише самої Сирії.

У МЗС України висловилися про наслідки виходу російських військ із Сирії. Так, це сприятиме стабільності.

Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час", - наголосив він.

Нагадаємо, візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Сирії відбувається за дорученням президента Володимира Зеленського. Він також чекає звіт щодо візиту.

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