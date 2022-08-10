В МЗС України закликали усі країни ЄС та G7 припинити видавання віз росіянам

Очільник українського зовнішньополітичного відомства закликав всі країни ЄС та "Групи семи" припинити видавати візи громадянам Російської Федерації, допоки вони "не навчаться поважати міжнародні кордони".

Про це український дипломат Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати" - написав Кулеба у Twitter.

Як повідомляли раніше, керівник Офісу президента України наголосив, що у новому пакеті санкцій проти Росії пріоритетним пунктом повинен бути заборона видачі шенгенських віз росіянам.

Варто зазначити, що одразу кілька держав Європи закликають припинити видавати візи росіянам.

Одразу кілька держав закликають припинити видавати візи росіянам

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