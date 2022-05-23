У МЗС відреагували на заяви Франції про членство України в ЄС за 15-20 років

У МЗС відреагували на заяви Франції про членство України в ЄС за 15-20 років

Міністерство закордонних справ України відреагувало на висловлення французького міністра у європейських справах Клемана Бона про членство України в ЄС за 15-20 років. У дипломатичному відомстві сподіваються заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу в Євросоюз.

У МЗС України зауважили, що "розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС", не зробить європейську спільноту сильнішою.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді".

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"Війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи. Підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою", - сказав речник МЗС.

Варто зазначати, днями міністр у європейських справах Франції Клеман Бон зробив заяву щодо процесу вступу України в Європейський Союз. Французький міністр вважає, що Україна зможе стати членом в ЄС не раніше ніж за 15-20 років.

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