У Нагірному Карабаху відбулося бойове зіткнення: є загиблі та поранені

Перестрілка відбулася під час спроби проїзду транспорту з Вірменії до Карабахського регіону, де тимчасово розташовані російські миротворці, ґрунтовою дорогою, яка невизначена як “гуманітарний коридор” для сполучення з невизнаною республікою.

У неділю, 5 березня, на території Нагірного Карабаху відбулося бойове зіткнення між азербайджанськими військовими та озброєними людьми, які супроводжували транспорт, що рухався з Вірменії. Внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох сторін.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Азербайджану, не назвавши, яких саме втрат зазнала кожна зі сторін бойового зіткнення.

У відомстві стверджують, що отримали оперативну інформацію про перевезення ґрунтовою дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу військового спорядження, боєприпасів та особового складу “на територію Азербайджану, де тимчасово дислокований російський миротворчий контингент”.

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Азербайджанські військові спробували зупинити та перевірити автомобілі, але із протилежного боку відкрили вогонь.

“Унаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох сторін”, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони Азербайджану заявили, що єдиною автомобільною дорогою, яка може бути використана для сполучення між Карабахським економічним районом та Республікою Вірменія, є дорога Ханкенді-Лачин.

“Нагадуємо командуванню російського миротворчого контингенту, що здійснення перевезень військового та іншого призначення іншими маршрутами категорично неприпустимо”, - йдеться у заяві.

Як повідомляє “Кавказский Узел” з посиланням на МВС невизнаної республіки Нагірний Карабах, внаслідок бойового зіткнення є загиблий та поранений серед співробітників так званого “паспортно-візового відділу міністерства внутрішніх справ”.

“Уранці 5 березня диверсійна група збройних сил Азербайджану обстріляла чергову машину паспортно-візового відділу поліції Нагірного Карабаху”, – йдеться у повідомленні.

В Азербайджані інцидент називають ще однією “вірменською провокацією”.

Нагадаємо, 26 серпня 2022 року азербайджанські військові зайшли до міста Лачина, яке від 1992 року внаслідок війни в так званому Нагірному Карабаху перебувало на території, підконтрольній Вірменії.

Росія передала Азербайджану контроль над єдиною дорогою, яка сполучає Вірменію та невизнану республіку. Так звані "російські миротворці" демонтовували блокпости вздовж Лачинського коридору.

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