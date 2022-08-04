У Нагірному Карабаху - нове загострення: є загиблі та поранені військові, у "республіці" оголошено часткову мобілізацію

Останніми днями у Нагірному Карабаху знову загострилася ситуація між вірменськими та азербайджанськими військами.

Загострення ситуації в Нагірному Карабаху почалося 1 серпня. За даними невизнаної республіки, азербайджанські підрозділи намагалися перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони.

Про це пишуть місцеві видання та оборонні відомства країн.

Також читайте Забули про Тайвань: РФ звинуватила Азербайджан у порушенні режиму тиші у Нагірному Карабаху

Повідомляється, що вдень 3 серпня відбулася перестрілками між військовими Азербайджану та Вірменією, внаслідок чого є загиблі та поранені.

"Вранці позиції азербайджанської армії у напрямку Лачинського району зазнали інтенсивного обстрілу. В результаті загинув військовослужбовець строкової служби. Підрозділами азербайджанської армії було вжито заходів у відповідь", — заявили в Міноборони Азербайджану.

Водночас російські засоби масової пропаганди пишуть, що представники невизнаної Нагірнокарабаської республіки звинуватили в обстрілі Азербайджан. За їхнньою інформацією, є загиблі і вісім поранених військових. Представники так званої "республіки" заявили, що Азербайджан застосовував гранатомети та безпілотники.

Тим часом турецькі ЗМІ публікують відео, на якому нібито азербайджанські сили завдали удару безпілотниками "Байрактари" по позиціях Вірменії.

Російське пропагандистське видання "Лентач", посилаючись на представників так званої Нагірнокарабаської республік, що у Нагірному Карабаху від 3 серпня оголошено часткову військову мобілізацію. Указ про це підписав так званий президент Араїк Арутюнян.

"Двоє військовослужбовців Нагірного Карабаху загинули, 14 отримали поранення внаслідок зіткнень з Азербайджаном", - заявили у Міноборони невизнаної "республіки".

Нагадаємо, попереднє загострення в регіоні сталося у березні. 25 березня у Вірменії заявили, що Азербайджан продовжує наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району.

Також бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2021 року.

9 листопада 2021 року було ухвалено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни. У Нагірному Карабаху було розгорнуто російський миротворчий контингент.

Читайте також: