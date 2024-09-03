У Намібії вб'ють понад 700 диких тварин, щоб подолати голод та пережити посуху - AFP

За тиждень було вбито майже 160 тварин.

Міністерство навколишнього середовища Намібії надало дозвіл на забій понад 700 диких тварин, головним чином для того, щоб нагодувати населення, яке голодує через найсильнішу за останні десятиліття посуху.

Про це пише AFP.

Вже близько 160 тварин було вбито в рамках цього урядового заходу, оголошеного минулого тижня, який, крім забезпечення м'ясом тисяч людей, полегшить навантаження на пасовища та водні ресурси, підірвані посухою.

Професійним мисливцям було доручено вбити 30 бегемотів, 83 слонів, 60 буйволів, 300 зебр та 250 антилоп гну, канн та імпал. Більшість цих тварин мешкають в національних парках країни, які є природоохоронною територією.

У відомстві зазначили, що забій перших 157 тварин дозволив "забезпечити 56875 кг м'яса".

"Наша мета – провести цю операцію екологічно безпечним способом, максимально звівши до мінімуму травми. Ми повинні відокремити тварин, на яких потрібно полювати, від тих, хто не підлягає відстрілу", — пояснив представник міністерства Ромео Муюнда.

Він додав, що відповідно до глобальної заборони на торгівлю слоновою кісткою, бивні забитих слонів зберігатимуться на державних складах.

У травні Намібія оголосила надзвичайний стан через посуху, від якої постраждали кілька країн півдня Африки.

Всесвітня продовольча програма ООН повідомила у серпні, що близько 1,4 мільйона намібійців, тобто більше половини населення, відчувають гостру нестачу продовольства: виробництво зернових впало на 53%, а рівень води у греблях – на 70% порівняно з минулим роком.

Асоціація захисту прав тварин Peta опублікувала на своєму сайті лист, адресований прем'єр-міністру Сааре Куугонгелва-Амадхіла, з проханням "переглянути" це рішення, яке є "не тільки жорстоким, але й небезпечно недалекоглядним і таким, що не має довгострокового ефекту".

Група африканських дослідників і захисників навколишнього середовища, зі свого боку, оцінила в пресрелізі, що ця масова різанина створила прецедент, який дозволяє урядам країн "експлуатувати дику природу і національні парки під прикриттям гуманітарних потреб".

Природоохоронці вважають, що м'ясо забитих тварин розподілятимуть насамперед у районах, де має вплив політична опозиція, оскільки провладна партія намагається забезпечити собі підтримку перед загальними виборами у листопаді.

Вибракування диких тварин також має суттєво поповнити бюджет країни за рахунок ліцензій на полювання, які видаються мисливцям. Водночас природоохоронці спростовують твердження уряду, що Намібія "переповнена слонами", чисельність яких за офіційними оцінками наближається до 20 тисяч особин.

За оцінками Всесвітнього фонду дикої природи, на всьому африканському континенті залишилося лише близько 415 000 слонів (порівняно з 3-5 мільйонами на початку 20 століття). Вважається, що африканські та азіатські слони знаходяться під загрозою зникнення, за винятком популяцій Південної Африки, Ботсвани, Намібії та Зімбабве, які вважаються лише вразливими.

Нагадаємо, у 2020 році через посуху уряд Намібії запровадив більш гуманний захід - 170 слонів продали живими на аукціоні. При цьому покупці повинні були документально підтвердити можливість надати тваринам всі необхідні умови.

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