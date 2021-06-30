У народжених у неволі горил з’явилося перше потомство у дикій природі: фото

Малятко народилося в одному з Національних парків Габону.

Народжені і виховані в зоопарках Франції та Великої Британії горили привели на світ перше потомство в дикій природі, куди вони були інтродуковані з метою збереження зникаючого виду. Про це розповідає британське видання Мetro.

Горила Майомбе, яка в ніч на 14 червня стала матір’ю, народилася у французькому зоопарку Боваль в комуні Сен-Еньян (департамент Луар і Шер) в жовтні 2007 року. У червні 2019 року її перевезли для самостійного життя в один з національних парків Габону. Її партнер Джонг народився і виріс в англійському зоопарку "Порт-Лімпн" в графстві Кент.

Як свідчать спостерігачі, Майомбе демонструє "вражаючу материнську компетентність" і виглядає дуже спокійною порівняно з легкою нервозністю в перший день після пологів. У зоопарку Боваль, чия "вихованка" і відтворила потомство, вважають, що це маленьке диво дає "велику надію на збереження виду".

"Природа жорстока. Усе може трапитися. Дитина тендітна, але наразі мати Майомбе ідеально утримує свого малюка і добре його годує", - відзначила заступниця директора зоопарку Дельфіна Делорс.

Фото: соцмережі / twitter.com

Фото: соцмережі / twitter.com

Фото: соцмережі / twitter.com

Майомбе і Джонг відносяться до виду західних рівнинних горил - найбільших і миролюбних представників людиноподібних мавп. У дикій природі вони живуть на території Центральної Африки і Екваторіальній Гвінеї.

Нагадаємо, що у Великій Британії в лісі виявили свійську свиню із виводком із 10 поросят. Як виявилося, свиноматка втекла із тутешньої ферми, щоб врятувати своє потомство.

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