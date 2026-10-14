"У нас дефіцит, а продаємо Америці": росіяни обурилися через паливну угоду зі США — що робить Кремль

Черги на АЗС у Росії (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Росії зростає невдоволення через плани експортувати дизельне пальне до США на тлі внутрішнього дефіциту та високих цін. У Кремлі тим часом намагаються переконати населення, що нова угода не погіршить ситуацію на російському паливному ринку.

На це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Росіяни в соцмережах обурюються тим, що Москва збирається постачати пальне до США саме тоді, коли всередині РФ аграрії та звичайні споживачі стикаються з дефіцитом і високими цінами.

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«Доки у нас в країні фермери змушені купувати дизель за космічними цінами, плюс маємо дефіцит цього пального, ми беремо і продаємо його Америці. Зима вже не за горами, середина жовтня, атаки по НПЗ відбуваються постійно, а дефіцит величезний.

Багато хто пише: нам потрібні гроші, є пальне — давайте продавати. Але чи побачите ви ці гроші? Від цього стануть нижчими ціни в магазинах, податки чи комунальні платежі? Народ відчує лише проблеми, тому що експерти вже прогнозують здорожчання дизельного пального», — розповідає один із росіян.

Кремль намагається заспокоїти населення

За даними ISW, 12 жовтня віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що експорт російського дизельного пального до США в межах нової домовленості нібито не вплине на внутрішній ринок.

Уже 13 жовтня він провів нараду з представниками російських міністерств енергетики та транспорту і нафтових компаній. Відомствам доручили посилити заходи для забезпечення регіонів пальним і реагувати на коливання цін.

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Аналітики нагадують, що впродовж останніх місяців Росія вже стикалася з гострим дефіцитом пального, який викликав невдоволення у різних регіонах країни.

На думку ISW, Кремль намагається заздалегідь знизити суспільне занепокоєння через можливі наслідки нової угоди зі США.

Водночас аналітики припускають, що Москва може поставити виконання домовленостей із Вашингтоном вище за стабільність внутрішнього паливного ринку, оскільки розраховує використати цю угоду для просування власних інтересів у контексті війни проти України.

Угода Трампа та Путіна щодо російського дизеля — останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про масштабні постачання російського дизельного пального до США та інших країн.

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За даними Axios, у Вашингтоні це рішення пов’язували з відмовою України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Сам Трамп також заявляв, що особисто просив Володимира Зеленського не атакувати підприємства, пов’язані з виробництвом і переробкою дизпального.

У ЗМІ зазначали, що домовленість щодо російського дизеля з’явилася на тлі спроб США активізувати переговори про завершення війни в Україні.

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