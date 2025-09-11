"У нас кожен сам за себе": що вразило українку в канадських школах

Українська журналістка порівняла українські та канадські школи Фото ілюстративне / © iStock

Канадські школи зосереджені на навчанні дітей практичних життєвих навичок, а не на формуванні «вундеркіндів». Також у школах Канади дітей навчають, як жити, за допомогою практичних завдань: порахувати бюджет сім’ї або розпорядитися мільйоном доларів.

Українська журналістка Анастасія Шкала, яка разом із сином переїхала до Канади, розповіла про це в матеріалі на OBOZ.UA.

Вона наголосила на кардинальних відмінностях в освітніх системах двох країн.

Канадська школа Фото: Анастасія Шкала

За її словами, замість стандартних завдань в канадській школі учням можуть запропонувати розрахувати сімейний бюджет або навіть розпорядитися бюджетом у мільйон доларів. Виконуючи такі проєкти, діти вчаться шукати актуальні ціни на автомобілі, нерухомість та інші товари, а також розраховувати податкові збори.

Колективна робота, а не «кожен сам за себе»

Журналістка зазначила, що в канадській системі освіти великий акцент робиться на групові завдання, колективні проєкти та розвиток комунікаційних навичок. Це суттєво відрізняється від українських шкіл, де, за її словами, більшість робіт є індивідуальними, а «кожен сам за себе».

«Це те, що складно нашим дітям, тому що в нас у школах здебільшого всі роботи самостійні й одноосібні. Тому наших людей ставить у глухий кут таке дуже популярне тут поняття, як networking. У нас кожен сам за себе, тут же налагоджені зв’язки вирішують усе», — підкреслила Анастасія Шкала.

Саме тому, на її думку, українцям буває складно адаптуватися до такої важливої в Канаді концепції, як налагодження зв’язків.

Крім того, за її словами, у канадських школах не заведено дарувати подарунки педагогам. Натомість вчителі часто самі роблять символічні подарунки дітям, наприклад, роздаючи наліпки або дрібні сувеніри.

