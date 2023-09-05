"У нас навчання в Україні": Шойгу цинічно пояснив, чому не проводять "Запад"

Які причини скасування військових навчань - Шойгу не пояснив.
Росія цьогоріч не буде проводити масштабні військові навчання "Запад", які раніше ніколи не скасовувала.
Про це заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, передають пропагандистські видання.
У російського міністра запитали, чи буде цьогоріч навчання "Запад". Він цинічно відповів:"Ні, цього року ми маємо навчання в Україні".
Які причини скасування військових навчань - Шойгу не пояснив.
Варто додати, що Білорусь та Росія проводили спільні великі навчання раз на два роки. Навчання проводилися почергово у двох країнах. У Білорусі вони називалися "Запад". Востаннє їх провели 2021 року. 22 грудня минулого року начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов анонсував навчання "Запад-2023".
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