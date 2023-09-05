"У нас навчання в Україні": Шойгу цинічно пояснив, чому не проводять "Запад"

Росія цьогоріч не буде проводити масштабні військові навчання "Запад", які раніше ніколи не скасовувала.

Про це заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, передають пропагандистські видання.

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У російського міністра запитали, чи буде цьогоріч навчання "Запад". Він цинічно відповів:"Ні, цього року ми маємо навчання в Україні".

Які причини скасування військових навчань - Шойгу не пояснив.

Варто додати, що Білорусь та Росія проводили спільні великі навчання раз на два роки. Навчання проводилися почергово у двох країнах. У Білорусі вони називалися "Запад". Востаннє їх провели 2021 року. 22 грудня минулого року начальник Генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов анонсував навчання "Запад-2023".

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