"У нас немає прагнення до зміни режиму в Москві: Макрон заявив, що Франція не прагне воювати з "народом Росії"

Після заяв про можливість введення іноземних військ до України Макрон зазначив, що Франція не перебуває в одному човні з Україною.
Франція не перебуває у стані війни з Росією, проте існує необхідність безпеки в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи.
Про це 6 травня заявив президент Франції Еммануель Макрон під час брифінгу з очільником КНР, передає "Уніан".
"Ми не перебуваємо у стані війни з Росією... І у нас немає прагнення до зміни режиму в Москві" - зазначив Макрон.
Він повідомив, що "цей конфлікт" має вплив на європейську безпеку і рішучість ЄС підтримувати Україну "так довго і так багато, як це необхідно".
"Без безпеки для України не може бути безпеки для Європи. Однак ми не перебуваємо в одному човні з Україною", - заявив Макрон.
Нагадаємо, раніше керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підбила підсумки зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном і головою Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Там лідери обговорювали війну Росії проти України.
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