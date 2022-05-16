"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією": у Кремлі розповіли про різницю членства в НАТО

"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією": у Кремлі розповіли про різницю членства в НАТО

В Москві будуть "уважно стежити" за подіями.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що членство в НАТО Фінляндії та Швеції відрізняється від України. Київ з Москвою нібито має "територіальну суперечку".

Про це повідомляє УП із посиланням на коментар Пєскова "РИА Новости".

"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в Росії виникла б територіальна суперечка з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - сказав Пєсков.

За його словами, вступ до НАТО - питання серйозне, яке викликає в Кремлі занепокоєння.

"Ми будемо уважно стежити, які будуть наслідки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО у прикладному плані з погляду нашої безпеки, яка має бути забезпечена абсолютно безумовно", - додав він.

Нагадаємо, у НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні.

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