"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією": у Кремлі розповіли про різницю членства в НАТО

В Москві будуть "уважно стежити" за подіями.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що членство в НАТО Фінляндії та Швеції відрізняється від України. Київ з Москвою нібито має "територіальну суперечку".
Про це повідомляє УП із посиланням на коментар Пєскова "РИА Новости".
"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в Росії виникла б територіальна суперечка з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - сказав Пєсков.
За його словами, вступ до НАТО - питання серйозне, яке викликає в Кремлі занепокоєння.
"Ми будемо уважно стежити, які будуть наслідки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО у прикладному плані з погляду нашої безпеки, яка має бути забезпечена абсолютно безумовно", - додав він.
Нагадаємо, у НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні.
Читайте також:
- Страшний сон Путіна: НАТО ще ближче до кордонів Росії – вступають Фінляндія та Швеція
- "Війна в Україні швидко не завершиться": МЗС ФРН повідомило про подальшу допомогу країн НАТО
- Туреччина оголосила умови щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
- "Починається нова ера": процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО може тривати лише декілька тижнів