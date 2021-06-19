"У нас все гаразд, лише крокодили гуляють": у Ялті через потоп у крокодиляріумі частина тварин опинилася на волі

Працівники продовжують ловити рептилій.

У Ялті повністю затопило крокодиляріум, частину тварин евакуювати не вдалося. Працівники продовжують ловити тварин і запевняють, що внаслідок потопу ніхто не загинув.

Про це повідомив директор Ялтинського крокоділяріума Віктор Жиленко, передає Крим.Реалії.

"90% встигли евакуювати в Алушту. І якась частина, які можуть врятуватися і існувати в холодній воді, залишилися там. Затопило до самої стелі. У будівлю поки не можемо потрапити. Зверху залишилася невелика прошарок повітря, сподіваємося, що все нормально. Загиблих тварин немає", - цитує Жиленко "Кримінформ".

Після потопу в Ялті 70 крокодилів опинилися на волі. Вода розмила перепони в крокоділяріум і рептилії вирушили у вільне плавання. Чекаємо веселих новин pic.twitter.com/DpiECxc3IG — Highlander Freeman (@highlander_free) June 19, 2021

Місцеві ЗМІ повідомляють, що після потопу у Ялті 70 крокодилів опинилися на волі. Вода затопила місцевий крокоділяріум буквально до стелі. Власник рептилій Віктор Жиленко уточнив, що зверху в приміщенні залишалося 20 сантиметрів простору від стелі, завдяки чому всі, хто хотів вижити, плавали і дихали.

Водночас на Instagram-сторінці Ялитнського крокодиляріуму запевнили, що ситуація стабілізується. "Непросте заняття ловити крокодилів. Ялтинці і гості Криму не переживайте ніхто не втік! В цілому, ситуація налагоджується, місто швидко відновлюють після стихійного лиха! Все добре!", - йдеться в повідомленні.

Вчорашній потоп в Ялті став найсильнішим за сторіччя - випало понад 135 міліметрів опадів (за місячної норми 42 мм). Останній раз настільки сильно Ялта потерпала від затоплення 1922 року, коли випало понад 190 міліметрів опадів.

Раніше глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила про вісім постраждалих в результаті затоплення міста. Пізніше стало відомо, що ще одна людина загинула.

Нагадаємо, окупований Крим штормить. Слідом за Керчю негода накрила Ялту: курорт закрили, ввели режим надзвичайної ситуації, евакуюють людей. За даними місцевих ЗМІ, за добу в різних частинах півострова випала двомісячна норма опадів. Читайте про все, що відомо про ситуацію у матеріалі ТСН.ua.

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