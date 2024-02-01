"У нас втома від Орбана": Туск відповів, чи є на Заході "втома" від війни в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск впевнений, що у Брюсселі немає "втоми" від війни в Україні, а є втома від проросійської політики угорського колеги Віктора Орбана.

Про це польський прем'єр сказав він у четвер у Брюсселі журналістам після прибуття на засідання Європейської ради, передає Інтерфакс.

"Я маю на увазі, що проблем із так званою втомою від України точно немає. У нас наразі втома від Орбана в Брюсселі. Нам потрібно вирішити так багато проблем. Подивіться на вулиці не лише в Брюсселі", - сказав він, розкритикувавши гру Орбана.

Туск наголосив, що немає місця жодному компромісу щодо питання України, яка бореться проти російської агресії.

"Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І немає місця компромісу щодо наших принципів, таких як верховенство закону, і, звісно ж, немає місця компромісу щодо питання України", - підкреслив він.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба відповів, чи вважає Орбана та Сіярто проросійськими політиками.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.