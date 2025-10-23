- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 281
- Час на прочитання
- 1 хв
"У нас є один ресурс, який ми могли б надати українцям" — експрем’єр Польщі
Лешек Міллер навіть запропонував варіант щодо затримання українців у Польщі.
Експрем’єр-міністр Польщі Лешек Міллер, який обіймав цю посаду від 2001-го по 2004 рік, його країна має «єдиний ресурс, який можна було б надати Україні — це молодь призовного віку».
Про це Міллер сказав в ефірі місцевого телебачення.
Він додав, що дивно бачити, як мільйони юнаків залишили Україну і не беруть участі у захисті своєї країни.
«Часто це люди, які не так поїхали нелегально, як просто не повернулися. Але в жодному разі вони не перебувають в Україні і не перебувають на фронті», — висловився Міллер.
За його словами, польські правоохоронці могли б контролювати перебування таких українців, що, на його думку, ефективніше, ніж примусова мобілізація всередині країни.
Раніше йшлося про те, що у Польщі населення готують до потенційної війни з Росією.
В країні дедалі більше цивільних беруть участь у курсах виживання, відвідують стрілецькі полігони та проходять військові навчання, готуючись до можливого нападу РФ.