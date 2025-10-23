© Getty Images

Реклама

Експрем’єр-міністр Польщі Лешек Міллер, який обіймав цю посаду від 2001-го по 2004 рік, його країна має «єдиний ресурс, який можна було б надати Україні — це молодь призовного віку».

Про це Міллер сказав в ефірі місцевого телебачення.

Він додав, що дивно бачити, як мільйони юнаків залишили Україну і не беруть участі у захисті своєї країни.

Реклама

«Часто це люди, які не так поїхали нелегально, як просто не повернулися. Але в жодному разі вони не перебувають в Україні і не перебувають на фронті», — висловився Міллер.

За його словами, польські правоохоронці могли б контролювати перебування таких українців, що, на його думку, ефективніше, ніж примусова мобілізація всередині країни.

Раніше йшлося про те, що у Польщі населення готують до потенційної війни з Росією.

В країні дедалі більше цивільних беруть участь у курсах виживання, відвідують стрілецькі полігони та проходять військові навчання, готуючись до можливого нападу РФ.