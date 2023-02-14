"У нас є свої люди в Кремлі": українська розвідка співпрацює з прихильниками "великої Росії" в оточенні Путіна

Союзники очільника Кремля допомагають ГУР не через дружнє ставлення до України, а заради особистої вигоди.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк повідомив, що люди з оточення очільника Кремля Володимира Путіна допомагають українській розвідці.

Про це йшлося в інтерв'ю Черняка грецькому виданню Lefimerida.

За словами представника ГУР, українська розвідка співпрацює з людьми з оточення російського диктатора, які там мають статус прихильників "великої Росії".

"Це люди поза всякою підозрою, відомі як прихильники "великої Росії". В оточенні Путіна чимало людей, які не підтримують його політику щодо України", — сказав він.

Водночас Черняк зазначив, що наближені особи до Путіна допомагають ГУР не через дружнє ставлення до України, а для своєї вигоди.

"Хтось — щоб урятувати життя, хтось — бо він втрачає гроші. Після вторгнення в Україну кілька людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається", — зазначив він.

Ці особи в Кремлі здатні повалити свого очільника, однак лише у разі достатнього ослаблення диктатора. Наразі поки про це не йдеться, зазначив Черняк.

Зазначимо, що бої у Донецькій та Луганській областях, де Росія розпочала свій наступ, точаться дуже важкі. ЗСУ виборюють "кожен метр землі".

Тим часом експерти зазначають, що у Росії справжні протести можливі лише тоді, коли громадяни не матимуть чого їсти, що раніше було в СРСР, тому санкції — одна з основних засобів тиску світу та України.

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