"У нас забирають все": у батальйоні "Сибір" розповіли, чому воюють проти Росії

Свою незгоду з кремлівським режимом та вбивством мирних українців бійці висловили доволі чітко – пішли воювати на боці України.

Військові батальйону "Сибір" протистоять Росії та Володимиру Путіну на території України. Добровольці зазначають, що не хочуть бути причетними до страшних злочинів, які агресор коїть в нашій державі.

Про це бійці розповіли в інтерв'ю "Радіо Свобода".

У батальйоні "Сибір" розповіли, чому воюють проти Путіна

Тюрма народів має бути знищена

За словами одного з воїнів, у представників корінних народів усе забирають. Живуть усі бідно, вони навіть не газифіковані.

"Скільки можна вірити? Росія як була при СРСР, такою і залишилася при Путіні. Їм вигідно виставляти нас – бурятів, якутів, алтайців, тувинців – варварами. Ми вже втомилися від цього, від залежності від РФ. Я хочу незалежності для своєї республіки, вирішувати свою долю сам", – каже доброволець Геннадій.

Як зауважує військовий "Ганді", діяльність батальйону допоможе в тому, щоб "імперія" врешті-решт розвалилася. Народи мають жити не під колоніальним гнітом, а для самих себе.

"Щоб вони розвивалися, процвітали і їх ніхто не пригнічував. Я не хочу бути співучасником тих страшних злочинів, які моя країна творила, вбиваючи тисячі українців", – наголосив він.

Чому "Сибір" пішов проти Путіна: аргументи добровольців

"Навіщо нам цей Крим, якщо в нас є свої півострови, які треба розвивати";

"Я прагнув потрапити до України навіть як волонтер, розбирати завали";

"Росія – це маскарад. Ми живемо... А вони показують зовсім по-іншому. Дивитися навіть противно й нудотно";

"Місто Тіта. Там просто в центрі є район, де справляють потребу у дерев'яний туалет, а потім весною це все тане. Вони ходять просто по гівну, можна сказати. Я зрозумів, що мирний протест ні до чого не призводить";

"Я три рази був у Москві, три рази був "чуркою", "вузькоглазим", "китайцем". Ким завгодно, але не громадянином";

"Вони (співгромадяни, які воюють проти України – ред.) – колаборанти, фашисти, манкурти, які підпорядковується лише грошам і власникам, Путіну".

Нагадаємо, Збройні сили України сформували батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Росії. Вони налаштовані воювати проти вторгнення президента-диктатора Володимира Путіна.

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