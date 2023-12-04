"У нас закінчилися гроші": Білий дім терміново звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні

Без фінансування військові зусилля Києва щодо захисту від РФ можуть зупинитися.

Директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при виконавчому офісі президента США) Шаланда Янґ направила Конгресу терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу Україні.

Про це повідомляє АР.

У листі, оприлюдненому Білим домом, зазначено, що припинення фінансування та надходження зброї для українців "поставить Україну на коліна на полі бою", не лише поставивши під загрозу її здобутки, а й "збільшивши ймовірність російських воєнних перемог".

Вона додала, що у США вже закінчилися гроші, які вони використали для підтримки української економіки, і "якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, буде повна зупинка".

"У нас закінчилися гроші - і майже закінчився час", - йдеться у листі.

Нагадаємо, законопроєкт про допомогу для України та Ізраїлю може бути ухваленим у Конгресі Сполучених Штатів до кінця року.

А у Білому домі заявили про допомогу Україні взимку, а саме, у підсиленні протиповітряної оборони, забезпеченні захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також посиленні стійкості енергомережі України — такі три головні напрямки підтримки США запланували у зимовий період.

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