У НАТО бачать ознаки, що Китай планує надіслати Росії озброєння для війни в Україні

У НАТО наголосили, що "Китай не повинен підтримувати незаконну війну Росії, бо це є кричущим порушенням міжнародного права".

У НАТО помітили ознаки, що Китай розглядає питання надіслати зброю Росії для допомоги у її війні в Україні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Reuters у четвер, 23 лютого.

"Ми не бачили жодних поставок летальної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачимо ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це зробити, і це причина, чому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігали від цього. І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну Росії, яка є кричущим порушенням міжнародного права", - сказав Столтенберг.

Глава НАТО зазначив, що Китай є членом Ради безпеки ООН, а війна Росії проти України є порушенням Статуту ООН .

"Основний принцип цієї хартії полягає в тому, щоб поважати цілісність інших націй і не здійснювати марші та вторгнення в іншу країну з сотнями тисяч військ, і, звичайно, Китай не повинен бути частиною цього", - наголосив він.

Китай може поставити Росії військову допомогу для війни

Нагадаємо, минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "стурбований тим, що Китай розглядає можливість надати Росії зброю для війни в Україні". П ісля зустрічі з головним дипломатом Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки Блінкен застеріг Пекін від необдуманих вчинків.

The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що Білий дім може опублікувати дані розвідки, які б могли свідчити, що Пекін розмірковує над постачанням озброєнь Росії. За розвідданими США, керівництво Китаю розмірковує про новою можливу військову співпрацю.

Китай заговорив: яка позиція Пекіна у війні Росії проти України - Олексій Коваль

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