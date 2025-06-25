Саміт НАТО / © Associated Press

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Союзники по НАТО погодилися зменшити жорсткість формулювань щодо Росії в підсумковій заяві саміту в Гаазі.

Про це повідомляє з посиланням на витік документа The Telegraph.

За даними джерел, текст комюніке суттєво скоротили — він став менш різким і майже вдесятеро коротшим за торішню заяву у Вашингтоні. Усе — через бажання адаптувати документ до позиції Дональда Трампа, який виступає проти жорсткої критики Росії, щоб «не нашкодити майбутнім переговорам з Путіним».

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«Мова стала слабшою, щоб зосередитися на головному — оборонних витратах», — зазначає видання.

У заяві йдеться, що 32 країни-члени НАТО підтверджують свою «тривалу суверенну відданість підтримці України», яка «сприятиме і нашій безпеці». Окремо згадується, що внески на підтримку української оборони та її оборонної промисловості включатимуться до національних оборонних витрат союзників.

Для порівняння: торік у Вашингтоні НАТО прямо покладало відповідальність за війну на Росію, а у Вільнюсі 2023 року прямо зазначалося, що «Росія несе повну відповідальність за незаконну, неспровоковану агресію проти України».

Цьогорічна заява містить лише трохи понад 400 слів — для порівняння, торішнє комюніке складалося з понад 5000 слів.

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Президент України Володимир Зеленський під час саміту намагався переконати партнерів зайняти жорсткішу позицію щодо агресії Кремля, однак у заяві це не відображено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп повідомив, про що говоритиме з президентом України Володимиром Зеленським. Так, глави держав мають обговорити «труднощі».

Окрім того, повідомлялося, що позиція США щодо України на саміті НАТО викликала суперечки серед союзників. Президент США Дональд Трамп ініціював вилучення згадок про членство України з фінального комюніке саміту НАТО, що спричинило напруженість серед союзників. Частина лідерів, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наполягали на жорсткішій позиції щодо Росії та активнішій підтримці України.