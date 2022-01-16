У НАТО готові обговорювати з Росією скорочення озброєнь - Столтенберг

Водночас у НАТО вимагають зменшити військову напруженість біля українських кордонів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв'ю, що члени-країн НАТО готові обговорювати з Російською Федерацією питання про скорочення озброєнь, включаючи ядерні.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу СВС.

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Водночас, він наголосив, що Росія повинна зменшити військову напруженість і вивести свої війська від кордонів з Україною.

"Союзники по НАТО не можуть поступитися абсолютно ключовими принципами європейської, національної безпеки. Фактом, що кожна країна обирає свій власний шлях - хоче вона чи ні бути членом такого альянсу, як НАТО. Також ми не можемо погодитися з тим, що у нас не повинно бути солдатів НАТО у всіх країнах, які приєдналися до НАТО з 1997 року", - заявив генсек.

Як пояснив генсек, якщо у всіх країнах, які приєдналися до Альянсу у 90-х, не буде солдатів, то це спричинить те, що ці держави стануть "членами другого сорту".

Нагадаємо, речсник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що НАТО "поступово вторгається" до України, а тому відносини РФ та Альянсу перебувають біля "червоної межі".

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