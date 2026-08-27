У НАТО критично мало ракет Patriot: чим це загрожує Європі

Ракет для Patriot / © Twitter

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Через війну США з Іраном американські військові в Європі мають дефіцит ракет-перехоплювачів. Через це в НАТО хвилюються, що стануть вразливими перед Росією, хоча прямого нападу з її боку найближчим часом не чекають.

Про це повідомляє Associated Press.

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Дефіцит систем Patriot та наслідки для Європи

Представник оборони США в Європі та посадовець НАТО на умовах анонімності повідомили, що найбільшу тривогу викликає брак ракет для систем Patriot, які збивають балістичні ракети.

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Американський чиновник зазначив, що через це в разі ворожого удару по електростанції чи штабу Альянс може опинитися в становищі України і бути змушеним «отримувати один удар за іншим у щелепу», оскільки в Європі «точно» немає достатньої кількості таких ракет для відбиття тривалого нападу.

Зазначається, що така ситуація стала наслідком війни США проти Ірану, яка триває вже шість місяців. Запаси ракет із Європи перекинули на Близький Схід, де американські сили та союзники випустили значну кількість перехоплювачів для боротьби з іранськими безпілотниками і ракетами.

Водночас полковник армії США Мартін О’Доннелл, військовий речник НАТО, заявив, що «просто не можна сказати», що кількість ракет Patriot у Європі перевищує критичну кількість. За його словами, НАТО здатне «блокувати удари» та має достатньо боєприпасів для самозахисту і підтримки України.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл також назвав заяви про дефіцит боєприпасів у США «хибними», зазначивши, що арсенал є достатнім для захисту інтересів країни.

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Вплив на Україну та проблеми виробництва

Повідомляється, що дефіцит ракет найгостріше відчувається в Україні, яка залежить від постачань американських систем ППО для захисту від російських балістичних ракет. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), під час конфлікту в Ірані було використано 65% американських запасів Patriot — це приблизно 1500 із 2330 ракет.

Очікується, що перший європейський завод з виробництва ракет Patriot відкриється в Німеччині у вересні, а поставки можуть початися на початку наступного року. Проте поки що деякі країни, придбавши комплекси, стикаються з нестачею боєприпасів до них. Експерти зазначають, що певною мірою стримуючим фактором для Росії залишаються її власні обмеження та війна в Україні.

Дефіцит ракет Patriot — останні новини

Нагадаємо, Польща готова розпочати виробництво ракет PAC-3 для Patriot у партнерстві з Україною.

Раніше ми писали, що Україні на зиму потрібно 300 ракет для ППО Patriot, щоб відбивати атаки ворога.

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До слова, під час останніх російських атак на Київ пускові установки Patriot залишалися без ракет-перехоплювачів. Через це українська ППО не змогла перехопити балістичні ракети.

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