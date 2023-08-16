У НАТО наголосили на повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України

Позицію було озвучено лідерами держав Альянсу під час саміту у Вільнюсі. Вона не змінилася.

У НАТО наголосили, що повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив офіційний представник блоку.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, й ми віддані досягненню справедливого та тривалого миру", - заявив представник блоку.

Він також наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру. І, за його словами, очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться.

"Позиція Альянсу чітка та не змінилася", - додав він.

Нагадаємо, що заяву чиновника з Альянсу про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини наших територій в нашій державі розцінили як вкид. Зокрема, про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко також прокоментував ситуацію, заявивши, що у НАТО чудово розуміють і усвідомлюють, що "рішення про мир" може бути зараз тільки на підставі формули миру.

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