У НАТО назвали умову для налагодження відносин з Китаєм

Для Росії "життєво важлива" допомога від Китаю, щоб продовжувати вести війну проти України.

Якщо у Пекіні зацікавлені у налагоджені добрих стосунків з Західними країнами, то Китаю потрібно припинити підтримувати Росію у її війні проти України.

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Про це під час виступу у Берліні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що Росії "життєво важлива" допомога від Китаю, щоб продовжувати вести війну проти України.

Столтенберг повідомив, що минулого року Китай надав Росії близько 90% мікроелектроніки, яка була використана для виробництва ракет, танків та літаків.

Крім того, Пекін має намір допомогти Москві наданням своїх супутникових можливостей.

"Китай заявляє, що хоче добрих відносин із Заходом. Водночас Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть робити і те, і інше", - наголосив Столтенберг.

Столтенберг також закликав союзників по НАТО не залежати від Китаю так, як раніше залежали від постачання енергоносії з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що політолог пояснив, чому Китаю зараз вигідно підтримувати Росію.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія нарощує видобуток та експорт природного газу, але продає його Китаю майже за безцінь.

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