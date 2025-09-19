Метью Вітакер / © Associated Press

Загроза, яка надходить від Росії, «трохи перебільшена». Москва не досягла значних успіхів у війні проти України.

Таку думку висловив Посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox Business.

Вітакер підкреслив, що успіхи України у поверненні територій свідчать про слабкість Росії. Він також зазначив, що зі слабшанням російської економіки Москві буде дедалі важче продовжувати війну.

Нагадаємо, російська влада прагне вплинути на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб добитися нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою без завершення війни проти України. Аналітики звертають увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова 18 вересня. Тоді він стверджував, що Трамп хоче «вилучити тему України» з порядку денного у відносинах США та Росії, аби «нормалізувати» економічну, технологічну та іншу співпрацю.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що запровадження європейських санкцій проти Китаю могло б стати ключем до завершення війни Росії проти України.