У НАТО немає стратегії війни в Україні: Арестович пояснив, чому Альянс не надає далекобійну зброю

Як у США, так і у НАТО, в цій війні немає стратегічних планів та цілей.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів 30 листопада під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Це головна і найстрашніша трагедія Заходу та всього, що відбувається. Вони не знають поки що таке постпутинський та постросійський світ. Не знають, чи потрібен він їм, а також не знають, який він буде і, відповідно, не знають, як ним керувати", - зазначив Арестович.

За його словами міжнародна спільнота, НАТО, США побоюються розвитку подій у "постпутінській" Росії.

"Не маючи ментальної моделі, вони не можуть перейти до стратегічного планування, а отже, не можуть приймати жодних серйозних стратегічних рішень. Тому вся їхня стратегія щодо нашої війни, Путіна, РФ йде за принципом "не нашкодити". Є конфлікт, який іде у заданих межах, за заданими давно правилами, йде поступово, залишаючи час на реакцію, прийняття рішень. Їхнє завдання не дати йому розвиватися так, щоб він став некерованим", - додав радник.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Німеччину передати Україні ЗРК Patriot.

Тим часом у Пентагоні теж заявили, що поки не планують надавати Україні системи Patriot.

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