У НАТО оцінили ризики застосування Росією ядерної зброї проти України

Столтенберг заявив, що Альянс ставиться дуже серйозно до можливої загрози та зберігає пильність.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що імовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою.

Таку думку він висловив у коментарі NTV.

"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", – підкреслив Столтенберг.

Він додав, що застосування ядерної зброї змінить характер конфлікту, а у ядерній війні не буде переможців.

"Ядерна зброя змінить природу конфлікту. Ядерна війна не виграє. Ми чітко даємо цей меседж. Наразі ядерна позиція Росії залишається незмінною", – зазначив Столтенберг.

Реакція на ядерні погрози РФ

Очільники МЗС країн-членів G7 закликали Росію припинити ядерну риторику і відкинули її звинувачення на адресу України про "брудну бомбу".

Голова КНР Сі Цзіньпін наголосив на необхідності протидії застосуванню ядерної зброї, а також загрозам її використання. За його словами, світовій спільноті потрібно "спільно протидіяти застосуванню або загрозам застосування ядерної зброї" та запобігти "ядерній кризі на євразійському континенті".

Колишній головнокомандувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що Росія не буде застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України оскільки у неї нема військ, які могли б це правильно зробити.