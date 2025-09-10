Російські дрони «Шахед» / © ТСН

НАТО не вважає вторгнення російських дронів на територію Польщі нападом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, попередні дані свідчать про навмисне вторгнення від шести до 10 російських дронів.

«Це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили у взаємодію з потенційними загрозами в повітряному просторі союзників», — зазначив співрозмовник.

Він додав, що розгорнуті в регіоні системи ППО Patriot зафіксували дрони за допомогою радарів, але вогонь по них не відкривали.

За словами джерела, у нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки AWACS для розвідки, а також літаки-заправники, які працювали під керівництвом НАТО.

Нагадаємо, під час російської атаки по Україні у ніч проти 10 вересня ворожі дрони вторглися до Польщі — там їх збили. Президент країни Кароль Навроцький повідомив, що у зв’язки з інцидентом відбудеться нарада в Раді нацбезпеки та оборони Польщі, а уряд проведе екстрене засідання.

Через заліт російських дронів у Польщі закривали аеропорти. У зв’язку з порушенням повітряного простору країни у 10 воєводствах оголошено пришвидшений виклик резервістів ТрО.

Зауважимо, коли президента США Дональда Трампа попросили прокоментувати заліт російських дронів до Польщі, він просто втік від запитань журналістів.