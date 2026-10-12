У НАТО оцінили майбутнє Росії після війни та назвали головні загрози для Альянсу

У НАТО оцінили майбутнє Росії після війни / © Фото з відкритих джерел

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У керівництві НАТО поділилися оцінками щодо довгострокових наслідків війни для Росії, а також проаналізували поточний рівень загроз для безпеки країн-членів Альянсу.

За словами верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерала Алексуса Гринкевича, колосальні втрати на фронті суттєво підривають майбутній потенціал держави-агресорки.

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Про це повідомляє Clash Report.

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У НАТО оцінили майбутнє Росії після війни та ризики для країн Альянсу

«Українці також зазнають втрат, але росіяни щомісяця втрачають убитими значно, значно більше людей. Це має довгострокові наслідки для майбутньої життєздатності Росії та рівня добробуту, якого вона зможе досягти в майбутньому — вже після завершення цього конфлікту», — зазначив генерал.

Окрім цього, у командуванні Альянсу оцінили вірогідність безпосереднього військового нападу з боку РФ на території держав НАТО.

Наразі ймовірність масштабної агресії залишається відносно невисокою, адже основні сили та ресурси російського війська залишаються на війні з Україною.

«Наразі ризик масштабного нападу на територію НАТО є відносно низьким. Причина полягає в тому, що Володимир Путін веде війну в Україні, і його війська, на жаль, задіяні в цьому конфлікті. Ці сили не можуть бути використані для загрози території НАТО. Це не означає, що він не здатен на якісь менш масштабні дії; звісно, ​​ми бачимо диверсійну діяльність та все інше, що відбувається», — наголосив Алексус Гринкевич.

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Водночас у НАТО застерігають: послаблення ризику повномасштабного вторгнення не означає повної відсутності загроз, оскільки Кремль продовжує вдаватися до гібридних методів впливу та диверсійної діяльності на території європейських країн.

ЄС готує нові обмеження проти Росії

Нагадаємо, у Європейському Союзі готують жорсткіші візові правила для громадян Росії через побоювання щодо диверсій, підпалів та інших гібридних загроз для Шенгенської зони.

Єврокомісія планує представити відповідні пропозиції на початку наступного року. За посилення обмежень виступають, зокрема, Польща, Швеція та Естонія, адже за минулий рік росіянам було видано близько 478 тисяч шенгенських віз, що створює вразливості в системі безпеки Європи.

Крім закликів Єврокомісії до країн-членів ЄС видавати менше віз росіянам, лунають і радикальніші пропозиції. Зокрема, Естонія пропонує повністю заборонити в’їзд до ЄС близько 650 тисячам колишніх російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України, аби запобігти їхньому залученню російськими спецслужбами до диверсій чи організованої злочинності.

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Представники вже понад десяти країн регіону наполягають на єдиному й скоординованому підході, щоб усунути розбіжності між правилами окремих держав.

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