У НАТО почали готувати план на випадок Третьої світової війни: що він передбачає

У разі військового конфлікту з Росією військові НАТО, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій.

У НАТО розробляють план масштабної евакуації поранених з лінії фронту у разі можливої війни з Росією.

Про це повідомив голова командування з логістики Альянсу генерал-лейтенант Александр Зольфранк в інтерв’ю Reuters.

За його словами, майбутній сценарій медичної евакуації відрізнятиметься від досвіду, який був у союзників в Афганістані та Іраку.

Зольфранк зазначив, що у разі військового конфлікту з Росією військові НАТО, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених військовослужбовців і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.

"Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, у гіршому випадку, великій кількості поранених", - сказав він, не уточнивши, скільки поранених військових очікує НАТО.

Зольфранк підкреслив, що через серйозні можливості російських ВКС повітряна евакуація поранених може бути надто небезпечною, тому для цих цілей краще використовувати "санітарні потяги".

Генерал також зазначив, що країнам НАТО необхідно уніфікувати медичні правила. Одним із рішень може стати створення «воєнно-медичного Шенгену», який забезпечить вільне переміщення сильнодіючих препаратів, включаючи знеболювальні, які є критично важливими при тяжких пораненнях.

Планування медичної евакуації – лише один елемент підготовки НАТО до можливої війни з Росією. У рамках цих зусиль з 22 січня по 31 травня 2024 року відбулися найбільші з 1988 року навчання НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стійкий захисник - 2024").

У них взяли участь понад 90 тисяч військовослужбовців, понад 50 кораблів, включаючи авіаносці та есмінці, понад 80 літаків, вертольотів та безпілотників, а також понад 1,1 тисячі бойових машин, включаючи 133 танки та 533 бойові машини піхоти. Ці маневри були частиною підготовки до можливої російської агресії та охопили країни всієї Європи, включаючи Велику Британію, Німеччину, Угорщину, Грецію, Польщу, Фінляндію, Швецію та інші.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що Росія "цілком готова" до конфлікту з НАТО в Арктиці.

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