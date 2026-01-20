У НАТО почали приховувати від Вашингтона секретну інформацію через шантаж Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

Багаторічна «особлива довіра» між США та європейськими союзниками руйнується на очах. Причиною стали агресивні наміри Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією «з міркувань національної безпеки».

Як повідомляє видання inews, посилаючись на джерела по обидва боки Атлантики, ситуація настільки напружена, що співробітники штаб-квартири НАТО перестали вільно спілкуватися з американськими колегами.

«Ми більше не говоримо відкрито»

Високопоставлений інсайдер НАТО розповів, що європейські офіцери побоюються витоку інформації до Трампа, який може використати її для планування військової операції проти Гренландії.

«Ми більше не говоримо відкрито. Раніше ми могли піти разом на пиво, але тепер все дуже дивно. Я воював в Іраку та Афганістані пліч-о-пліч з американцями. Те, що відбувається, дуже деструктивно… Це має вигляд такий, ніби країна, на яку ми рівнялися, встромила нам ніж у спину», — поділився співрозмовник журналістів.

Дійшло до того, що деякі американські представники в Альянсі перепрошують європейців за дії свого президента.

Європа готує «послання» Трампу

Поки Вашингтон погрожує новими тарифами вісьмом союзникам з НАТО, якщо ті заважатимуть його планам, Європа гуртується.

Делегації з Великої Британії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії прибули до Нуука (столиця Гренландії). Вони розробляють плани спільної військової присутності на острові, щоб надіслати Трампу чіткий сигнал: Гренландія не сама.

Кінець «особливих відносин»

Експерти порівнюють нинішню ситуацію із Суецькою кризою 1956 року.

Хоча прем’єр Британії Кір Стармер запевняє, що обмін даними триває щоденно, джерела у розвідці кажуть про інше. Трамп своїми діями фактично виштовхує Британію зі статусу привілейованого партнера («Two Eyes») у статус «просто частини Європи».

«Це кроки, що руйнують Альянс і можуть змінити світовий порядок на десятиліття вперед», — прокоментувало джерело в американській розвідці.

Нагадаємо, США перекидають військові літаки до Гренландії. NORAD оголосило про прибуття американських військових літаків на базу Пітуффік у Гренландії. Передислокацію узгоджено з Данією та урядом острова.