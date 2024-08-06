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У НАТО показали тренування українських пілотів на винищувачах F-16 (відео)

У НАТО показали тренування українських пілотів на винищувачах F-16 (відео)

Українські пілоти навчаються літати на винищувачах F-16 у Данії / Фото: скриншот з відео

Українські пілоти й техніки проходять навчання у Данії.

Нещодавно Україна отримала першу партію американських винищувачів F-16. Пресслужба НАТО показала, як проходить навчання українських пілотів на цих сучасних літаках у Данії.

Унікальні кадри тренувань опублікували на офіційній сторінці Альянсу на платформі X.

"F-16 прибули до України Згадайте, як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал пілотуванню та обслуговуванню винищувачів", – йдеться у дописі під відео.

Один з українських пілотів розповів, що навчатися пілотуванню F-16 дуже цікаво, хоча й МіГи радянського зразка не можна назвати "нудними". Проте F-16 точно спритніший, він рухається дуже легко.

"Ти тільки подумаєш про щось, він одразу відгукується. Я відчуваю гордість не тільки за себе, а й за решту хлопців, за те, що ми робимо це зараз. Я знаю, яку велику роботу було зроблено, щоб мати цю можливість", – додав пілот.

Він наголосив, що найбільший стимул під час навчання – це мотивація повернутися назад і продовжувати літати на цих винищувачах.

Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам розповів, що F-16 кілька разів проходили модернізацію.

"Зараз це дуже сучасний літак, співставний з найкращими західними винищувачами. І я впевнений, що ВПС України отримають від них користь", – зазначив він.

Генерал додав, що Данія беззаперечно підтримує Україну та український народ. Тому намагатиметься зробити все можливе, щоб допомогти в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, шведський винищувач Gripen може стати основним літаком для українських ВПС у майбутньому. Експерт розповів, чи можуть літаки Gripen співпрацювати в небі з F-16.

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