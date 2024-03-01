У НАТО показали відео перехоплення російських винищувачів над Балтикою

Два французьких літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем.

Командування повітряних сил НАТО показало момент перехоплення російських літаків над Балтикою.

Відео і фото з'явилтся на сторінці ПС НАТО у Х (Twitter).

Інциденти відбулися 29 лютого в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.

"Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем", - йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.

Check out how it looks, when 2 Mirage 2000-5 intercept 2 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday



Directly after fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a AN-72 flying in international airspace North of #SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024

Зазначимо, що французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше екс посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий припустив, що Росія прагне напасти на одну з країн НАТО, щоб показати неспроможність Альянсу швидко реагувати. І цією державою може стати Естонія.

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