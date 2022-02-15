У НАТО поки не ухвалили остаточного рішення, чи запрошувати Україну на літній саміт - Столтенберг

У НАТО поки не ухвалили остаточного рішення, чи запрошувати Україну на літній саміт - Столтенберг

Саміт має пройти 29-30 червня в Мадриді.

У НАТО заявили, що поки в Альянсі не ухвалили остаточного рішення щодо запрошення України та Грузії на червневий саміт до Мадриад.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 15 лютого.

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"У НАТО поки не вирішили, чи будемо ми запрошувати лідерів України та Грузії до Мадриду на червневий саміт альянсу. Поки що передчасно говорити про можливі формати саміту в Мадриді", - сказав він, відповідаючи на запитання.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг в інтерв'ю іспанській газеті La Vanguardia повідомив, що нібито в НАТО підтримали пропозицію запросити Україну та Грузію на літній саміт.

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