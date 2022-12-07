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У НАТО прокоментували "бавовну" на аеродромах РФ: Україна має право захищатися від нападів Росії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У НАТО прокоментували "бавовну" на аеродромах РФ: Україна має право захищатися від нападів Росії

Фото: Associated Press

Росія не показала "жодних ознак для участі в переговорах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України", наголосив генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував "бавовну" на російських аеродромах та заявив, що Україна має право захищатися від жорстоких атак РФ, які залишають українців без світла, опалення та води. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на його інтерв’ю для Financial Times.

Також він наголосив, що умови щодо мирних переговорів між РФ та Україною поки не дозріли. Росія не показала "жодних ознак для участі в переговорах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України". 

Окрім цього, Столтенберг додав, що НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу. 

"Коли ця війна закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з Росією", – сказав він.

Вибухи на російських аеродромах в Енгельсі, Дягілово та Курську: що відомо 

На аеродромах у Дягілєво та Енгельсі у Росії 5 грудня сталися вибухи, внаслідок чого пошкоджені стратегічні бомбардувальники Ту-95. Додамо, що ці аеродроми розташовані майже на 500-700 км у глибині території РФ. 

Ще один вибух пролунав у ніч проти 6 грудня на аеродромі в Курську. Там теж повідомлялося про удари безпілотниками.

У Міноборони Росії визнали, що їхні авіабази були атаковані. У Москві заявили, що удари були здійснені "реактивними безпілотниками радянського виробництва", внаслідок яких загинули кілька солдатів, ще кілька були поранені.

Західні експерти зауважили, що заява Міноборони Росії про те, що до вибухів на аеродромах Енгельс і Дягілєво причетна Україна з її безпілотниками радянського виробництва, визнає "ганебну слабкість" у можливостях РФ захистити свої військові об’єкти.

Другий день під ударом: на російських аеродромах горить військова техніка

Другий день під ударом: на російських аеродромах горить військова техніка

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