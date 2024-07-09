У НАТО відреагували на ракетний удар по Україні

Події в Україні показують, що питання безпеки виходить далеко за межі регіону та є глобальною проблемою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував терористичну ракетну атаку російських загарбників по містах України 8 липня.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони США.

Перед зустріччю з міністром оборони США Ллойдом Остіном він заявив, що російські загарбники продовжують жорстоку війну проти українців.

"Лише сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних атак на українські міста, в яких загинули невинні цивільні особи, зокрема діти. Я засуджую ці жахливі атаки. Під час саміту ми ухвалимо рішення про подальше посилення нашої підтримки України. Росія повинна зрозуміти, що вона не може нас "перечекати". Вони мають сісти за стіл переговорів та ухвалити рішення, в якому Україна переважатиме як суверенна незалежна держава", - зазначив Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО подякував Ллойд Остіну за змінення НАТО та трансатлантичного партнерства, зокрема за лідерство у Контактній групі з підтримки України за участю понад 50 держав.

"Формат Рамштайна був надзвичайно важливим. Він справді змінив ситуацію і дозволив нам усім надати безпрецедентну підтримку Україні. Цього б не сталося без вашого сильного лідерства в питанні підтримки України", - додав генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що події в Україні чітко показують, що питання безпеки виходить далеко за межі регіону та є глобальною проблемою. Він заявив, що на саміті НАТО будуть присутні лідери азіатсько-тихоокеанських партнерів — Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.

"Це дозволить розглянути шляхи реагування на підтримку, яку Кремль отримує від Ірану, Північної Кореї, Китаю в його незаконній агресивній війні проти України", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі відреагували на ракетний удар по "Охматдиту".

Крім того, ми раніше інформували, що Кулеба звернувся до світу через сьогоднішній ракетний удар.

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