У НАТО прокоментували контакти з Трампом щодо Гренландії: що обгооврювали

Марк Рютте і Дональд Трамп / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію з безпекою навколо Гренландії та в Арктичному регіоні.

Про це Рютте написав у соцмережах.

За його словами, консультації між НАТО та США щодо цього питання триватимуть і надалі.

“Поговорив з президентом США щодо ситуації з безпекою в Гренландії та Арктиці. Ми продовжимо працювати над цим, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним у Давосі наприкінці цього тижня”, – зазначив генсек Альянсу.

Передумови

Заява пролунала на тлі загострення дискусій довкола статусу Гренландії. Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження каральних мит проти низки європейських союзників через їхню відмову обговорювати можливий продаж острова.

Трамп також публічно підтвердив серйозність своїх намірів щодо Гренландії, що, за оцінками європейських столиць, створює критичну ситуацію для НАТО. У Європі такі дії Вашингтона називають “непередбачуваними” та “надзвичайними”.

Заяви Трампа про “неприйнятність” перебування Гренландії поза контролем США вже призвели до дипломатичного напруження всередині Альянсу та змусили європейських союзників шукати механізми стримування союзника.

Також раніше повідомлялось, якщо президент США Дональд Трамп реалізує свій намір заволодіти Гренландією, європейські союзники по НАТО можуть застосувати одразу декілька важелів впливу на Сполучені Штати. Одним із способів впливу на США може стати відмова від американських сил і баз на європейському континенті.