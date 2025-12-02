У НАТО розкрили свій "план Б", якщо мирні переговори щодо України проваляться

НАТО посилить підтримку України, якщо Путін не змінить позицію / © Associated Press

Європейські члени НАТО позитивно оцінюють активізацію США у спробах зупинити російську агресію проти України, однак реалістично оцінюють шанси на успіх.

Про це йдеться у матеріалі «Радіо Свобода» із посиланням на інформацію дипломатів країн Альянсу, які спілкувалися на умовах анонімності.

Тож чиновники зазначають, що Москва не демонструє готовності до конструктивних переговорів.

Один із посадовців наголосив, що реакція Росії лише підтверджує її непохитність: Кремль продовжує масовані удари по цивільній інфраструктурі та енергетиці — у масштабах, яких раніше не було.

Інший дипломат порівняв нинішній етап дипломатії зі «скороваркою», коли тиск усередині процесу зростає щодня. На його думку, перші висновки можна буде робити після повернення спецпосланця США Стіва Віткоффа з Москви, де він 2 грудня має зустріч із Володимиром Путіним.

За інформацією джерел, Путіну можуть презентувати оновлений варіант мирного плану, який, за оцінкою дипломатів НАТО, «радикально відрізняється» від початкового документа на 28 пунктів.

Попри відсутність європейців у кімнаті переговорів, їхня позиція однаково враховується, підкреслюють співрозмовники. Найчутливішими питаннями залишаються майбутній статус окупованих територій та гарантії безпеки для України.

В Альянсі наголошують, що будь-які домовленості мають бути передусім узгоджені з Києвом, і лише тоді можуть розглядатися як основа для тривалого миру.

Деякі дипломати не виключають, що Путін узагалі не поступиться жодною позицією.

«Україна демонструє готовність до складних рішень, Сполучені Штати вкладають значні зусилля. Проблема лише в тому, що Росія не рухається й на крок. Єдине, що вона реально готова прийняти — це капітуляція України», — зазначив один із посадовців.

Яким може бути «план Б» НАТО

У разі провалу теперішніх дипломатичних спроб європейські партнери України мають намір перейти до посиленої підтримки:

збільшення постачань озброєнь,

розширення допомоги українській економіці,

нові санкції проти Росії.

Окремо наголошується, що незалежно від того, як завершиться війна, більшість союзників НАТО вважають Росію довгостроковою загрозою та вже планують збільшення власних військових спроможностей і відновлення оборонної промисловості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що мирний план зі США має 20 готових пунктів.

За словами Зеленського, початкову пропозицію було скорочено з 28 до 20 пунктів у Женеві та «фінально узгоджено» у Флориді.