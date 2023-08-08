У НАТО розповіли, чи бачать загрози з боку "вагнерівців" у Білорусі для Альянсу

НАТО уважно стежить за всією військовою діяльністю в Білорусі. Однак прямої чи опосередкованої загрози з боку бойовиків російської ПВК "Вагнер" для країн Альянсу поки нема.

Про це заявила речниця НАТО Оана Лонгеску у коментарі виданню РАР.

"Ми не бачимо жодної прямої чи опосередкованої військової загрози з боку найманців "Вагнера" для наших союзників, але ми залишаємося пильними", – сказала Лунгеску.

За словами речниці, Альянс значно посилив свою оборонну присутність у східній частині НАТО у відповідь на агресію Росії, і "продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози і захисту кожного сантиметра території Альянсу".

"Як заявили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні, ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги незаконній війні Росії проти України і засуджуємо всіх тих, хто активно сприяє російській війні", – сказала вона.

Речниця НАТО також додала, що Білорусь продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для російських військ, які воюють проти України, і підтримування російської агресії.

Раніше речниця НАТО Оана Лонгеску, яка найдовше обіймала цю посаду в історії Альянсу, оголосила, що йде у відставку цього літа.

Нагадаємо, що Литва збільшує сили на кордоні з Білоруссю на тлі загрози з боку "вагнерівців".

Тим часом прикордонники Польщі просять про додаткову військову підтримку на кордоні з Білоруссю після провокації з білоруськими вертольотами і нелегальними мігрантами.