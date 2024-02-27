У НАТО розповіли про свої дії, якщо Росія спробує приєднати Придністров'я

В Альянсі вважають, що Кремль не має сил і ресурсів на анексію Придністров'я.

У НАТО скептично ставляться до заяв про те, що Росія може анексувати Придністров'я. В Альянсі вважають, що Кремль не має на це сил і ресурсів.

Таку думку в інтерв'ю виданню Realidadea.md висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Він також розповів про план дій Альянсу, якщо Росія все ж спробує анексувати Придністров'я.

Як відреагує НАТО

Джоане заявив, що НАТО засудить дії Росії, якщо російські окупанти все ж вирішать анексувати Придністров'я.

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"Якщо Росія вирішить анексувати Придністров'я, НАТО засудить подібні дії та продовжить підтримувати Республіку Молдова", – наголосив заступник генсека НАТО.

Джоане додав, що російський президент Владімір Путін планував "затиснути Україну в лещата", зокрема за допомогою "Придніпровської Молдавської Республіки", де й нині перебувають російські військові та сепаратисти. Втім, у НАТО вважають, що у Росії немає сил це зробити.

Окрім того, Мірча Джоане поділився думкою щодо так званих референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях. Так, заступник генсека НАТО наголосив, що всі такі дії в невизнаних Осетії, Абхазії та Придністров'ї, які були організовані та проведені раніше, є абсолютно недійсними з міжнародного погляду.

Говорячи про те, чого варто очікувати від "з'їзду депутатів", який анонсували на 28 лютого, Джоане припустив, що буде оголошено не про "референдум", а про нові торговельні угоди між Придністров'ям і Росією. Заступник генсека НАТО також додав, що у "ПМР" вже відбувався так званий референдум кілька років тому.

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Довідка: 2006 року у Придністров'ї пройшов так званий "референдум" за приєднання до Росії. За результатами "голосування", 97,2% виборців тоді підтримали приєднання до Росії.

Нагадаємо, 28 лютого у Придністров'ї планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів. Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба вважає, що звернення до Росії про анексію регіону, ймовірно, буде ухвалено на цьому з'їзді.

Однак Головне управління розвідки Міноборони України наголошує, що депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді 28 лютого 2024 року не планують звертатися до Володимира Путін з проханням увійти до складу Росії.

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