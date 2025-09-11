У НАТО ще сумніваються, чи дійсно атака на Польщу була навмисною: заява

Прапор НАТО / © Reuters

Наразі Північноатлантичний альянс “не знає”, чи було вторгнення російських безпілотників до Польщі “навмисним”, а інформація щодо точної кількості БпЛА також потребує уточнень.

Про це заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, повідомляє The Guardian.

Він наголосив, мовляв, “ми (Альянс — Ред.) ще не знаємо, був це навмисний чи ненавмисний акт” з боку Росії. Гринкевич також застеріг від надмірної уваги до повідомлень про кількість задіяних безпілотників, бо нібито не має “великої впевненості в будь-яких цифрах, які ви чули про кількість дронів”.

“Коли ми це з'ясуємо і розберемося в технічних деталях, то краще зрозуміємо, скільки їх було. Однак сьогодні я не можу з упевненістю сказати, що їх було 20 або 10. Ми просто маємо розібратися в технічних деталях, щоб це з'ясувати, опитати екіпажі, які були в повітрі, і дізнатися, що вони бачили”, — наголосив головком.

Він також дещо детальніше розповів про підхід до перехоплення таких дронів. За його словами, під час атак екіпажам “доводиться робити вибір щодо того, які дрони перехоплювати, а які ні, виходячи з кількості літаків, які є в повітрі”.

“Якщо щось вилітає в поле, ви можете відпустити це на відміну від того, що прямує до аеродрому, критично важливого для вашої бойової операції. Тож я впевнений, що екіпаж і військові ухвалили правильні рішення щодо того, що вони могли зробити з наявними у них ресурсами”, — додав Алексус Гринкевич.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські "Шахеди" атакували Польщу. За інформацією влади, близько 23:30 сталося перше порушення повітряного простору країни, а останнє — о 6:30 ранку 10 вересня. Більшість БпЛА перетнули територію республіки з Білорусі. Попередньо було зафіксовано 19 БпЛА, чотири — збили.

Пізніше МВС і ЗС Польщі заявили, що після атаки знайшли ще й частини ракети. Речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський заявив: наразі уламки ракети класифікують як такі, що мають “невідоме походження”, але вони можуть виявитися оборонною ракетою.