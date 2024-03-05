У НАТО стартують навчання біля кордонів РФ: F-35 і С-400 "слідкуватимуть" одне за одним

Під час польотів США і Росія можуть виявити вразливі місця.

У НАТО 4 березня стартують одні з найбільших навчань Nordic Response 2024, які проходитимуть поблизу російських кордонів. До них буде залучено понад 20 тисяч військовослужбовців, понад 50 військових кораблів і понад 110 літаків - від винищувачів до вертольотів.

Про це пише bulgarianmilitary.com.

Випробовування дозволить США провести випробувальні польоти F-35 для сканування російських підрозділів С-300 і С-400, що базуються в Північному військовому окрузі Росії.

Під час польотів США і Росія можуть виявити вразливі місця.

"F-35 має здатність легко сканувати і визначати місце розташування С-400. Літак озброєний можливостями малопомітності і може застосовувати різні підходи, наприклад, політ на малих висотах. Крім того, F-35 оснащений складною системою радіоелектронної боротьби AN/ASQ-239 Barracuda, яка відома своєю здатністю блокувати російські радари", - йдеться у повідомленні.

Радари С-400 перебувають в активному режимі, то вони зможуть сканувати авіоніку F-35 і можуть виявити F-35 за радіолокаційним перерізом літака.

Які наслідки для США та РФ можуть бути

Найпередовіші зразки військової техніки у світі F-35 "Лайтнінг II" і С-400 "Тріумф" -. мають свої унікальні можливості. Потенційно вони бмогли розкрити противнику величезну кількість інформації.

"Якби С-400 успішно просканував F-35, він потенційно міг би дізнатися більше про характеристики малопомітності цього літака. Сюди можуть входити форма і матеріали, використані в конструкції літака, які сприяють його здатності ухилятися від виявлення радарів. Крім того, F-35 оснащений складним набором датчиків і засобів радіоелектронної боротьби. Якби С-400 просканував F-35, він, можливо, зміг би зібрати дані про ці системи", - додали у повідомлення.

Попри це, РФ може зайти далі та ризикнути відправити свій СУ-57 у безпосередній близькості від навчань НАТО і F-35.

"Однак, хоча елемент скритності цих винищувачів вельми ефективний на відстані, проте, на думку експертів, F-35 може виявити невловимий Су-57 навіть із ближчої відстані", - пише видання.

Також ми писали, що члени НАТО у приватних розмовах говорять про напад Росії на одну з країн Альянсу як про небезпеку, яка вимагає негайної відповіді, оскільки сумніваються, що США збережуть свою традиційну роль у захисті Європи як частини НАТО.

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