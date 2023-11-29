У НАТО відповіли, чи має військове керівництво України план щодо війни на 2024

Столтенберг наголосив, що партнери не нав'язують Україні підходу, як вести війну про РФ.

У НАТО заперечили заяви деяких політиків в Україні, що вище військове керівництво не маю плану війни на 2024 рік.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі після засідання Ради Україна - НАТО у середу, 29 листопада.

"Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас Залужний не стверджував, що у нього немає плану, бо він має план!", - наголосив він.

Однак, як підкреслив Столтенберг, втілення цього плану є "надзвичайно складним завданням, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні".

Генсек НАТО зазначив, що Україна досягла "великого успіху" у Чорному морі.

"Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі – доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху", - додав він.

Нагадаємо, днями заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, аргументуючи це тим, що "військове керівництво нібито не має плану війни на 2024 рік". Після таких заяв у Раді зареєстрували законопроєкт про відкликання Безуглої із комітету ВР з нацбезпеки.

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