У НАТО відреагували на "погроми" в аерепорту Махачкали

Такі спроби невигідні Кремлю і будуть спроби їх придушити.

Заворушення, які відбулися у неділю 30 жовтня, в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні Кремлю, попри те, що це наслідок розпалювання ненависті російською пропагандою.

Про це заявив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс, передає Delfi.

За словами Сартса, сутички – це один із проявів радикалізації російського суспільства.

"Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", – сказав він.

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Також на його думку, такі спроби невигідні Кремлю і будуть спроби їх придушити, – сказав експерт.

"Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко". - додав він.

Що передувало?

У неділю, 29 жовтня, на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, відбулися антиізраїльські акції. Росіяни почали вимагати, аби євреїв виселили з країни, а також заборонили в'їзд громадянам Ізраїлю.

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