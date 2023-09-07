У НАТО відреагували на заяву Румунії про падіння уламків "Шахеда"

Румунська влада проводить розслідування інциденту і повідомила про це на засіданні ради НАТО.

Союзники по НАТО висловили солідарність із Румунією та уважно стежать за ситуацією після повідомлення держави про знайдені на її території уламки безпілотника.

Про це заявив офіційний представник НАТО Ділан Вайт, повідомляє The Guardian.

"Румунія підтвердила, що уламки, можливо, безпілотника, виявили на румунській території поблизу кордону з Україною. Влада країни проводить розслідування інциденту і повідомила про це на засіданні ради НАТО", – розповів представник Альянсу.

Він також нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення до України НАТО суттєво збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і перебуваємо в тісному контакті з нашим союзником Румунією", – додав Вайт.

Нагадаємо, російські окупанти атакували безпілотниками інфраструктуру Ізмаїльського морського порту на Одещині 4 вересня, під час чого ворожі дрони впали на території Румунії.

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Міноборони Румунії та президент спершу спростовували падіння безпілотників на території держави. Однак згодом міністр оборони Анхель Тілвар підтвердив падіння частин БПЛА на румунській території.

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