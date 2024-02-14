У НАТО відреагували на знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Генсек НАТО прокоментував знищення "Цезаря Кунікова". За його словами, це посилює оптимізм щодо ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував останні успіхи України в Чорному морі після потоплення російського ВДК "Цезар Куніков".

Про це він сказав журналістам перед зустріччю міністрів оборони Альянсу 14 лютого.

Столтенберг нагадав, що Україна ще торік зробила Чорне море небезпечним для російських кораблів.

"Україна спромоглася завдати суттєвих пошкоджень російському флоту. Вони, власне, змогли відкинути флот від західної частини Чорного моря – і це велике досягнення та велика перемога", – сказав він.

За словами генсека НАТО, це також посилює оптимізм союзників щодо військових спроможностей ЗСУ.

"Ми всі розчаровані тим, що торішній контрнаступ не досяг більшого успіху. Але треба пам’ятати, що хоча лінія фронту не змістилася, та Україна змогла атакувати далеко за лінією фронту й на землі, руйнуючи важливі потужності, зокрема російські літаки (на летовищах), і на морі, продовжуючи руйнувати російський флот", – сказав Столтенберг, коментуючи останні повідомлення.

Він додав, що "ще кілька місяців тому мало хто вірив, що це було можливо", тож Україна перевершила очікування.

"Зараз коридор експорту українського зерна працює навіть без домовленостей з росіянами. І це – демонстрація спроможності ЗСУ. Це сталося передусім завдяки Збройним силам України, хоча й допомога союзників була важливою", – пояснив він.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони 14 лютого завдало удару по російському флоту в Чорному морі, внаслідок чого було знищено великий десантний корабель росіян "Цезар Куніков". Ураження сталося в територіальних водах України біля Алупки завдяки морським дронам "Magura V5". ТСН.ua зібрав усе, що відомо про операцію проти російського судна.

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